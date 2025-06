Szemérmetlen lett Madonna első igazi nagy slágere, mégsem ez volt a legnépszerűbb dal 40 éve

A maga módján szemérmetlen Like a Virgin volt Madonna első No. 1. dala, amely a Billboard Hot 100-as listán 1984 novemberében a 48. helyen debütált, de karácsonyra már a slágerlista első helyét tudhatta magáénak, viszont az 1985-ös összesített listán már csak a 2. helyezett volt, a Wham és George Michael Careless Whispere mögött. Madonna persze így is az év előadója lett, a Like a Virgin pedig afféle popkulturális mérföldkő, amelyről többek között Quentin Tarantino is hosszan értekezett első filmje, a Kutyaszorítóban egyik ikonikus jelenetében.

Tarantino szerint a Like a Virgin kifejezetten szemérmetlen dal (Kutyaszorítóban)

Tényleg szemérmetlen dal a Like a Virgin?

Tarantino egészen érdekes elmélettel áll elő a filmjében: eszerint a dal valójában egy olyan nőről szól, akinek nagyon sok szexuális partnere volt, de egy új szeretővel ismét átéli a szüzessége elvesztésének fájdalomélményét. Valójában a dalt Billy Steinberg nem kifejezetten a hedonista Madonnának írta, hanem saját szakítás- és új szerelemélménye ihlette, egyes popzene-szakírók, így Rick Rooksby szerint a a Like a Virgin kétértelmű dal:

a szűz lányokat arra ösztönözheti, hogy várjanak az igazira, mielőtt elhamarkodottan lefekszenek valakivel

a szexuálisan tapasztaltak számára pedig újra felidézi azt a pillanatot, amikor fizikailag is beteljesült a szerelem,

így tehát a Like a Virgin (ezen elmélet alapján) nem is annyira szemérmetlen dal.