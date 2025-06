Már kislányként is elbűvölő volt Végvári Janka szépségkirálynő

Végvári Janka mindössze 17 évesen megnyerte a Magyarország Szépe versenyt. A szépségkirálynő a Kossuth Lajos Gimnázium diákjaként nemcsak szépségével, de szorgalmával és intelligenciájával is kitűnik. A fiatal lány a Miss Charity különdíjat is elnyerte, amely a társadalmi szerepvállalását is elismeri – írja a Kisalföld.

Budapest, 2025. június 22. A szépségkirálynő 17 éves mosónmagyaróvári Végvári Janka a Magyarország Szépe - Miss World Hungary szépségverseny döntőjében a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai gyártóbázisán 2025. június 22-én. MTI/Hegedüs Róbert

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert / MTI/Hegedüs Róbert

„Szívből gratulálunk tizenegyedikes diákunknak, aki egy éven át viselheti a szépségkirálynői címet, és képviselheti hazánkat a Miss Universe 2025 világversenyen is”

– gratulált Janka győzelméhez iskolája.

Egykori tanárai is szeretettel emlékeznek vissza rá. Staár Katalin, volt osztályfőnöke szerint már kisgyermekként is magabiztos, tisztelettudó és szorgalmas volt: „Kedvessége, közvetlensége miatt nagyon szerették a tanítói és osztálytársai. Kiemelkedő tanulmányi eredményei mellett mindig segítőkész volt.”

