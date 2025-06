Még el sem indult, máris botrányt kavart a Sztárbox új évada

Még el sem kezdődött az RTL népszerű, ám sokszor kritizált bokszműsora, a Sztárbox, de a nézők már most kiakadtak a szereplők névsorán. A közösségi médiát ellepték a csalódott kommentek, sokan nem értik, hogyan kerülhetett ringbe többek között PSG Ogli és Dudás Miklós is – írja a Bors.

A Kőgazdag Fiatalok szereplője, PSG Ogli Sztárboxban mutathatja meg jobbegyeneseit, bár sokak szerint kijár neki egy pofon

Fotó: Máté Krisztián / Bors

A Sztárbox ötödik évada is bővelkedik vitás döntésekben

Korábban is sok kritikát kapott a show a szabálytalanságok, sportszerűtlen versenyzők és a műsorvezetés miatt, most viszont már a még el sem kezdődött szezon is indulatokat keltett. Az internet népe különösen PSG Ogli szerepeltetésén háborodott fel, akinek karakteres stílusa és luxusélete a bokszringben kevésbé imponál a nézőknek.

Csak azt várom, mikor csapják szájon

– írta egy hozzászóló.

Dudás Miklós szereplése szintén vegyes fogadtatásban részesült. Sokan furcsának tartják, hogy a világbajnok kajakos ringbe száll, különösen úgy, hogy édesapja egy tavalyi verekedés következtében vesztette életét. A történtek ismeretében a nézők szerint ez érzékeny és megosztó döntés.

A férfiak után a női mezőny is bőven tartogat drámát: ringbe lép Kulcsár Edina, aki az utóbbi években négy császármetsésen esett át, legutóbb alig egy éve. Többen aggódnak a testi épségéért, hiszen a felkészülés és maga a meccs is komoly fizikai terhelést jelent.

Ez biztos jó ötlet ennyi műtét után?

– teszik fel sokan a kérdést.

A műsor további pikantériáját növeli, hogy Szorcsik Viki is részt vesz az új évadban. Mind ő, mind Kulcsár Edina korábban Szabó András Csuti partnerei voltak – a nézők már most találgatják, vajon ők ketten is összecsapnak-e a ringben.

A Sztárbox tehát még el sem indult, de máris megosztja a közvéleményt. Egy biztos: az új évad sem lesz botrányoktól mentes, a nézők pedig feszülten várják, vajon ki bizonyít a ringben, és ki vall kudarcot a rivaldafényben.

További részleteket a Bors oldalán talál.