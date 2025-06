Nagy változás állt be Tóth Gabi életében

Mint arról korábban beszámoltunk, Tóth Gabi befogadta az otthonába korábbi mentoráltját, a Sztárban sztár leszek!-ben feltűnt Balogh Krisztofert, aki máskülönben hajléktalanná vált volna. A fiatal énekes azóta elköltözött, megpróbál önállóan talpra állni – derült ki Tóth Gabi friss nyilatkozatából.

Fotó: Instagram/Tóth Gabi

„Krisztofer most egy kicsi időre visszament a falujába rendezni a dolgait, de mondtam neki, hogy mindig van nálam helye. Ő úgy döntött, hogy most megpróbálja rendezni a sorokat, mert a család a legfontosabb, de biztos, hogy visszajön hozzám, és az én ajtóm mindig nyitva áll” – mondta a Borsnak Tóth Gabi, akit legközelebb a Megasztár nyolcadik évadában láthatunk a zsűriben. Az énekesnő a lapnak erről is beszélt, a részleteket itt találja.