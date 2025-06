Tóth Gabi párja megszólalt: így áll most a helyzet Krausz Gáborral

Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence most először mondta ki: az elmúlt tíz év kompromisszumokkal, elhallgatásokkal és belső vívódással telt. Egy friss interjúban mesélt a testvérével való szakításról, a karrierje új szakaszáról és arról, hogyan segítette át a nehéz időszakon a párja, Tóth Gabi.

Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence az énekesnővel

A szakítás friss, ez még egy nehéz, törékeny állapot.

Nem lenne igaz, ha azt mondanám, hogy jóban vagyunk, de a közös múlt, az, hogy egy család vagyunk, sokkal boldogabb, kiegyensúlyozottabb, kiteljesedett jövőt mutat nekünk. Ugye, pirkadat előtt a legsötétebb, most ezt éljük meg”– vallotta be.

A válás a testvérétől egy újfajta kapcsolódást is hozott az életébe – Tóth Gabival nemcsak a magánéletben, de szakmailag is egymásra találtak. „Ez igaz, hogy kompromisszumot kell hozni, de Gabival azért is találtunk egymásra, mert amíg a testvéremmel különböztek a nézeteink szakmailag és művészetileg is, addig Gabival ugyanazt gondoljuk a közös céljainkkal kapcsolatban”– fejtette ki.

Az énekesnő nemcsak társ, hanem inspiráció is lett számára.

Gabinak gyönyörű szép lelke van, és nagyon jó ember.

Való igaz, ami a szívén, az a száján, de ezért is szerettem bele, mert mindig önazonosan tud a helyzetekre reagálni. Nagy támaszom volt akkor is, amikor különváltunk a testvéremmel, amihez maximum annyi köze volt, hogy önbizalmat adott az elmúlt években nekem ahhoz, hogy merjek a saját művészetemben kiteljesedni, és megalkotni azt a csapatot, ahol végre én taníthatok”– magyarázta.

Tóth Gabi párja büszke az énekesnőre

Sokan csak „Tóth Gabi párjaként” ismerik, de ez egyáltalán nem zavarja, sőt büszke rá. „Magyarország egyik legjobb énekesnője, és vele együtt fejlődhetünk. Ami értékrendet pedig édesapámtól hozok, az olyan magabiztosságot és erőt adott nekem, hogy minden bántás lepergett rólam, és nem foglalkoztam azzal, hogy mások mit gondolnak rólunk”– árulta el.

Az interjúban természetesen szóba került Tóth Gabi volt férje, Krausz Gábor is, miszerint rendeződhet-e a viszonyuk.

Nem rajtunk múlik, mi Gabival ezen nagyon sokat dolgozunk

– avatta be a részletekbe a Best magazint.