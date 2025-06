A TV2-t választotta a legtöbb néző májusban és 2025 első öt hónapjának átlagában is

Az alábbi saját gyártású műsorok kimagasló eredményekkel segítették elő a TV2 piacvezető pozíciójának megtartását az év ötödik hónapjában is:



• A 7 év után visszatérő A Nagy Duettben május 11-én hirdettek győztest. A műsor kiemelkedő eredményekkel búcsúzott a nézőktől, az összes élő adás toronymagasan nyerte az idősávját mindkét kiemelt korcsoportban.

• A hétköznap estékre május elején visszatért a közönségkedvenc Kincsvadászok. A műtárgykereskedő showműsor májusban adásba került epizódjait a fő kereskedelmi korcsoportban 313 ezren kísérték figyelemmel, melyhez 17,6%-os közönségarány társult, így jelentős fölénnyel lett idősávja legnézettebb műsora (RTL azonos idősáv: 9,2% SHR). A teljes lakosság körében még nagyobb különbséggel nyerte a műsor az idősávját, ugyanis a tévénézők egyötöde (SHR: 20,0%), átlagosan 757 ezer fő választotta a Kincsvadászokat esti szórakozásnak (RTL azonos idősáv: 8,5% SHR).

• A Kincsvadászok azonban nem csupán hétköznap esténként találta meg a helyét a műsorstruktúrában, hanem hétvégente is be tudta lopni magát a nézők szívébe. A vasárnap esténként futó Kincsvadászok VIP-ban ismert emberek próbálják meg értékesíteni értékes vagy legalábbis értékesnek hitt kincseiket, régiségeiket a kereskedőknek. A műsor májusban adásba került 2 epizódját átlagosan 374 ezren látták a 18-59 évesek körében (SHR: 18,5%), míg 861 ezren a teljes lakosságon belül (SHR: 21,5%). Ezzel mindkét kiemelt korcsoportban több, mint kétszer annyian választották a műsort májusban, mint a fő konkurens RTL-t a Kincsvadászok VIP idősávjában (RTL azonos idősáv azonos sorrendben: 8,2% SHR és 8,3% SHR).

• Az infotainment műsorok közül a május 4-től vasárnap esténként sugárzott Napló kiemelkedő eredményekkel tért vissza, ugyanis a májusban adásba került összes epizódja mindkét kiemelt korcsoportban nagy fölénnyel nyerte az idősávját a fő konkurens RTL-lel szemben. A TV2 reggeli infotainment műsorai, a Mokka és Mokkacino továbbra is mindkét kiemelt korcsoportban nyerik idősávjukat a fő konkurens csatorna reggeli azonos idősávjával szemben. Az esti Tények és Tények Plusz pedig szintén idősávjuk legnézettebb műsorai lettek az első öt hónap átlagában a teljes lakosság körében.