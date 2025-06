Új évaddal folytatódik a Briliáns barátnőm a Dunán

A nápolyi szegénynegyedből indulva két lány – Elena és Lila – évtizedeken átívelő, bonyolult barátságát követi nyomon a Briliáns barátnőm című olasz tévésorozat. A mély érzelmekkel és társadalmi kérdésekkel átszőtt történet a 20. századi Olaszországba repíti vissza a nézőt. A Dunán látható sorozat második évada június 11-tól, szerda esténként 21 órától várja a nézőket, amely Az új név története (Storia del nuovo cognome) című kötet alapján készült. A folytatásban Lila házasságát és Elena önkeresését láthatjuk kibontakozni – az elmélyülő feszültségek és egyre érettebb dilemmák révén kapcsolatuk új szintre lép. Az identitáskeresés, a női szerepek változása vagy az oktatás fontossága a korábbinál is hangsúlyosabban jelenik meg.

A sorozat készítői kiemelt figyelmet fordítottak a korhű megjelenítésre. A díszletekhez egy egész nápolyi negyedet építettek fel a híres Cinecittà stúdióban – több mint 15 ezer négyzetméteren –, hogy teljes mértékben visszaadják az 1950-es évek hangulatát. Mint azt korábban megírtuk (link) a regénysorozat szerzője, Elena Ferrante álnéven publikál, és kilétét mindmáig rejtély övezi. Még a sorozat készítése során sem találkoztak vele személyesen a stábtagok – Ferrante írásban adott instrukciókat és jegyzeteket. A főszereplőket alakító színésznők, Margherita Mazzucco (Elena) és Gaia Girace (Lila) nem hivatásos színészekként kerültek a sorozatba: több mint kilencezer fiatal közül választották ki őket. A két nő között végül valódi barátság is kialakult a forgatás alatt, ami még hitelesebbé teszi a kamerák előtt bemutatott kapcsolatukat.

A sorozatot több mint 50 országban sugározták, és a kritikusok is lelkesen fogadták. A neves amerikai és brit lapok, a The New York Times és a Guardian is az év egyik legjobb sorozatának nevezte meg a premier évében.