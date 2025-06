Váczi Gergő 48. éves lett: „Igazából huszonévesnek érzem magam”

Váczi Gergő igyekszik minél több időt családjával tölteni

Váczi Gergő 48 éves lett

Fotó: Instagram

„A feleségem szülinapom alkalmából elvitt engem ebédelni, ami nagyon jó volt abból a szempontból, hogy nem mindig tudunk eleget kettesben lenni. De nyilván mivel a gyerekeink már nagyobbak, így már sokkal jobb a helyzet, mint régebben. A lányok most már kamaszkorban vannak, ami nem annyira egyszerű, de túl leszünk ezen is. Természetesen több privát idő kellene a feleségemmel, viszont ez pár éve múlva meg fog valósulni, mikor a gyerekek kirepülnek”

– mesélt az Origónak a családapa arról, hogy lányai már 14-16 évesek, így lassan el fogják hagyni a családi fészket.

„Ott tartok, ahol egy 48 évesnek tartania kell”

Gergő elárulta, hogy felesége viszi az oroszlánrészét a gyereknevelésnek, de azért ő is igyekszik mindenből kivenni a részét. A műsorvezető bevallotta, ő nem az a nagy ünneplős típus, ugyanis mindig van benne egy kis feszültség a születésnapjának közeledtével. Azonban nem az életkora miatt tart ettől a dátumtól, hanem ilyenkor azt érzi, hogy van nyomás rajta azzal kapcsolatban, hogy miként kell viselkednie.

Viszont azt beismerte, hogy a 40. születésnapja igazán különlegesre sikeredett, mivel Rómában tartották azt.

A lányos apuka pedig reménykedik abban, hogy az 50. is hasonló lesz, továbbá elárulta azt is, hogyan áll az életkorához.

A TV2 műsorvezetője túl van a térdsérülésén

„Van két nagy lányom, egy gyönyörű feleségem, van egy nagyon jó állásom, úgyhogy azt gondolom, hogy én ott tartok nagyjából, ahol egy 48 évesnek tartania kell az életben. Igazából egyáltalán nem zavar a korom, mert nincs bennem hiányérzet, és igazából huszonévesnek érzem magam, annyi különbség, hogy egy picit őszebb a hajam, de nem tartom magam öregnek”

– viccelődött a műsorvezető, akinek pár hónapja volt egy komoly műtétje.

„Tavaly nyáron történt egy súlyosnak mondható térdsérülésem és most márciusban operáltak meg. De most már olyan 60-70%-os a térdem, ami igazán jó ahhoz képest, hogy pár hónapja még eléggé fájt. Viszont jelenleg szoktam is terhelni, de mivel aktívan sportolok, bírnia is kell a gyűrődést”