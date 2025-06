Megható vallomás, fájdalmas veszteségéről beszélt a magyar szépségkirálynő

Végvári Janka, a Miss World Hungary idei győztese elárulta, hogy szerinte a nagymamájától örökölte a szépségét.

A győztes, Végvári Janka

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert / MTI/Hegedüs Róbert

„Szerintem a nagymamámra hasonlítok a legjobban. Neki volt ilyen hosszú haja, mint nekem, és neki is kék szeme volt. Ez a női vonal az, ami ilyen erős a családban. Nagymamám sajnos már nincs köztünk, tavaly nyáron ment el. Nagyon közel állt hozzám, nagyon szerettem őt, hasonló személyiség volt, mint én. Régen modellkedett, és mindig nagyon szurkolt nekem ezen a téren is. Balettiskolába is járt, tényleg egy nagyon szép hölgy volt.

A családom is mondta, hogy mama nagyon büszke rám, és tényleg néz engem odafentről

– mesélte a Borsnak meghatottan Végvári Janka.

Emellett Végvári Janka arról is beszélt, hogy milyen viszonyban volt a nagymamájával, és meghatottan emlékezett vissza az elvesztéséről is. Erről a Borson olvashat bővebben.

Végvári Janka még mindig szingli

Ahogy az Origo is beszámolt róla, új fejezet kezdődött a 17 éves szépségkirálynő életében. Végvári Janka lett a Miss World Hungary 2025 győztese, aki nemcsak a koronát viselheti, hanem a szívekbe is belopta magát természetességével és nyitottságával. Bár a nyara tele lesz teendőkkel, a szerelem lehetőségét sem zárja ki.