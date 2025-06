Egyre fiatalabb pasik küzdenek Völgyi Zsuzsi kegyeiért – videó

Völgyi Zsuzsi, a Romantic énekesnője nemrég szakított fiatal párjával, Kökény Tamással. A nagy korkülönbség is közrejátszott kapcsolatuk szétválásában. Most viszont még fiatalabb férfiak keresik a kegyeit – számol be a Bors.

Völgyi Zsuzsi, Nem akarok már mást (Forrás: képkivágás/YouTube-volgyizsuzsi)

Sok férfi örült Völgyi Zsuzsi szakításának

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Völgyi Zsuzsi, a Romantic együttes énekesnője a héten nyilatkozott szakításáról. Kökény Tamással, a 2016-os Virtuózok győztesével három évig volt együtt a gyönyörű énekesnő. Kapcsolatuk kezdetektől fogva szenvedélyes volt, a korkülönbség idővel áthidalhatatlan akadálynak bizonyult.

Borítékolható volt, hogy Tamással nem fogunk egymás karjaiban megöregedni

– fogalmazott Zsuzsi.

A nyilatkozat után meglepő fordulat következett: az énekesnő közösségi oldalai megteltek fiatal férfiak megkereséseivel. Zsuzsi elmondása szerint szinte felrobbant az online postafiókja, annyi férfi próbálta felkelteni a figyelmét.

Bár jelenleg nem keres párkapcsolatot, azt beismeri, hogy meglepte az érdeklődés. Ugyanakkor óvatos, hiszen újra belelépni egy hasonló korkülönbséggel operáló viszonyba már nem biztos, hogy szeretne. Tapasztalatai alapján úgy érzi, sok sztereotípia nem alaptalan a korkülönbséges kapcsolatokra, és a múltbeli kapcsolat tanulságait már nem hagyja figyelmen kívül.

Egyébként az a helyzet, hogy egyelőre nem állok készen egy új kapcsolatra. Jól vagyok, de a mögöttem, vagyis mögöttünk álló három évet mégiscsak el kell gyászolnom. Ergo, most egy darabig szeretnék csak a kislányomra és önmagamra összpontosítani

– mesélte Völgyi Zsuzsi a Borsnak

További információkat és Völgyi Zsuzsi nyilatkozatait a BORS oldalán olvashatja.