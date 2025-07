Rengeteg meztelenséggel tették vonzóvá a 90-es évek katonasorozatát

Kissé megdöbbentő, hogy a bakakalandokat rengeteg humorral és meztelenséggel elregélő 13 részes magyar sorozatot, a fiktív vasbogdányi laktanyában és környékén játszódó Angyalbőrben-t még a rendszerváltás előtt forgatták: 1988 és 1989 között (Budapesten, Budaörsön, Csobánkán, Zsámbékon és Pilisborosjenőn). A kemény és szigorú Karádi őrmestert alakító Usztics Mátyás, és az egykori focista és taxisofőr Urbánt alakító Mészáros Zoltán főszereplésével (no meg olyan színészek közreműködésével, mint Bárdy György, Végvári Tamás, Kováts Adél, Szerednyei Béla vagy Rajkai Zoltán) készült, először 1990 és 1991 között sugárzott magyar sorozat a katonák körében mutatta be a korszak stiklijeit, miközben a rengeteg pucér nő látványával a korabeli szériák között világviszonylatban is túlfűtött légkört varázsolt a képernyőkre. Ráadásul, a sorozatot még a Magyar Néphadsereg megbízásából kezdték forgatni, de már a Magyar Honvédséget igyekezett vonzóvá tenni a fiatalok körében, humorral és bujasággal.

Angyalbőrben: egy ország rajongott Sáfár Anikó kantinosnőjéért

Angyalbőrben - A rendszerváltás bakaruhás magyar valósága

Minden túlzás nélkül, a vasbogdányi laktanya katonái (és velük együtt a nézők) egyetlen epizódban sem maradnak nő nélkül (csak Karádi őrmester két epizódban kerül közelebb a szebbik nemhez), mert ha szex nincs is, a kantinosnő (Sáfár Anikó) vagy Nelly (Piszny Mónika), a butikosnő dekoltázsát minden epizódban megbámulhatják (a sorozat rengeteg meztelen jelenetét ebben a galériában mutattuk meg).

A pucérkodás miatt aztán csúcsnézettséget is ért el a sorozat, legalábbis 1990-ben Gát György producer, rendező és Szurdi Miklós rendező azzal büszkélkedett a magyar sajtóban, hogy öt és félmillió nézője volt az egyes epizódoknak. Az biztos, hogy Usztics Mátyás és az Angyalbőrben sorozat miatt az olajbogyó új jelentést kapott. Nem is szólva cirkalmas szitkozódásáról: