Mutatjuk a titkot, miért néz ki olyan fiatalosan Brad Pitt!

Brad Pitt arcfiatalító kezelései körül a szakértők megosztották véleményüket. Három neves plasztikai sebész szerint a színész valószínűleg nem esett át klasszikus arcplasztikán, mert hiányoznak a tipikus jelek, mint a feszes bőr vagy hegek. Inkább azt feltételezik, hogy zsírfeltöltést vagy töltőanyagokat alkalmaztak az arc középső részén, hogy visszaadják az elveszett volumenét és fiatalabb hatást keltsenek - írja a Daily Mail.

Brad Pitt, az F1-es film főszereplője

Fotó: GONGORA / NurPhoto

Dr. Michael Bassiri-Tehrani New Yorkból kiemelte, hogy az ilyen finom kezelések különösen előnyösek, mert megőrzik a természetes megjelenést, ami fontos egy filmszínész esetében. Más szakértők szerint a töltőanyagok vagy a zsírfeltöltés a legvalószínűbb magyarázat az arc teltségére és simaságára, amit a képek alapján láttak.

Az orvosok arra is felhívták a figyelmet, hogy Brad Pitt elkerülte az olyan drasztikus beavatkozásokat, mint a szemhéjplasztika, így megőrizte természetes vonásait. Egyben arra is utaltak, hogy a színész valószínűleg bőrápoló kezelésekkel, például mikro-tűzéssel is karbantartja bőrét.

Brad Pitt egyelőre nem kommentálta az arcfiatalító kezelésekről szóló pletykákat, de korábban többször beszélt az öregedés elfogadásáról. Bár soha nem erősítette meg, hogy töltőanyagokat vagy botoxot használt volna, a szakértők szerint ezek a kezelések is hozzájárulhatnak fiatalos megjelenéséhez.