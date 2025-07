Újabb fordulat a Coldplay-koncerten lebukó lúzer férj történetében

Milliók látták már azt a videót, amelyen egy férfi és egy nő szerelmesen néznek egymásra a Coldplay Massachusetts-i koncertjén – majd azonnal döbbenten, rémülten elhúzódnak egymástól, amikor észreveszik, hogy a kivetítőn mutatják őket a közönség előtt.

Andy Byron, az Astronomer cég vezérigazgatója és a cég HR-vezetője, Kristin Cabot a Coldplay-koncerten

Forrás: TikTok





Chris Martin, a Coldplay énekese viccelődve megjegyezte: „Vagy épp afférjuk van, vagy nagyon félénkek”.

A felvételen a férfi Andy Byron, az Astronomer nevű, mesterséges intelligenciával és analitikával foglalkozó cég vezérigazgatója, és nő pedig nem mások, mint Kristin Cabot, a vállalat HR-vezetője – ahogy azt az Origo is megírta. Az életben Byron egy másik nővel házas. A hölgynek rendkívül nehéz lehet ez a szituáció, hiszen most a nyilvánosság előtt kénytelen megélni ezt a botrányt.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a neten most csúcssebességgel, vírusként terjedő „bocsánatkérés” állítólag Byron nevében íródott, ám ez egy álprofilról származik, és nem a csalfa férj adta ki.

A hamis nyilatkozat így szól:

„Szeretném elismerni azt a felvételt, ami mostanában az online térben terjed, és amit sokan csalódásként éltek meg a környezetemben. Ami egy vidám, zenés estének indul, sajnos nagyon személyes katasztrófává vált, ami ráadásul nyilvánosan történt meg. Őszintén bocsánatot kérek a feleségemtől, a családomtól és az Astronomer csapatától. Jobbat érdemeltek tőlem, mint partner, apa és vezető” – olvasható a Facebook-bejegyzésben. Az ál-Byron aggasztónak tartja, hogy ami egy privát pillanat volt, az a hozzájárulása nélkül vált nyilvánossá.

„Tisztelem a művészeket és az előadókat, de remélem, mindenki elgondolkodik azon, milyen hatással van, ha valaki más életét közszemlére tesszük” – áll az közleményben.

Később az Astronomer egyik munkatársa megerősítette a Cosmopolitan UK-nek, hogy „a terjedő nyilatkozat hamis”.