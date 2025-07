Büszkén mutatta meg 60 éves testét az egykori cseh szupermodell

Az 1965-ben született egykori cseh szupermodell, Paulina Porizkova 57 évesen is merészen vállalta magát, akkor félmeztelenül fotózkodott, de 53 évesen is meztelen fotózást vállalt a Sports Illustrated kedvéért, amely magazin 1984-ben tulajdonképpen elindította a cseh modellt a világhírnév felé. Most pedig, 60 évesen egy kimondottan merész fotót osztott meg magáról.

A cseh szupermodell volt az első közép-európai nő, aki a Sports Illustrated címlapján pózolt (forrás: SI)

Filterrel és filter nélkül is megmutatta magát az egykori cseh szupermodell

Paulina Porizkova április 9-én töltötte be a 60-at. Július végén a közösségi felületén két fotót osztott meg magáról "ez vagyok én, és ez is én vagyok" felkiáltással. Az első kép filterrel, profi körülmények között készült, a legjobb formáját mutatva a modellnek, míg a másodikon otthon, filter és csalóka fények, valamint pózolás nélkül mutatja meg a valóságot, büszkén vállalva, hogy az öregedésben nincs semmi takargatni való.