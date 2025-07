Kiderült, milyen állapotban van ma Cserháti Zsuzsa sírja

Az idén július 23-án már 22 éve, hogy nincs közöttünk a legendás magyar énekesnő.

Cserháti Zsuzsa már több mint húsz éve nincs közöttünk

Cserháti Zsuzsa tehetsége és hatása máig betölthetetlen űrt hagyott a hazai zenei világban.

Halálának évfordulóján fogadott lánya, Fehér Adrienn színésznő osztotta meg emlékeit és gondolatait a Borsnak.

„Bármennyire is azt gondolta Zsuzsa, hogy el fog felejtődni, azt hiszem, hogy ő még nagyon sok évig nem fog, addig biztos, amíg ez a generáció él. Illetve, amíg azok a művészek, akik szerették, és persze jómagam is, életben tartják” – mondta Adrienn. Megjegyezte, hogy a szakmának szüksége lenne ilyen erős egyéniségekre, akár egy zsűriasztalnál is.

Több mint két évtized telt el Cserháti Zsuzsa halála óta, a sírja szerény, ám mély tiszteletet sugároz. Az énekesnő végső nyughelye nem egy hatalmas kripta, ami talán nem is illett volna hozzá. A fotóval, mécsesekkel és virágokkal díszített emlékhely mutatja, mennyien szerették őt életében és halála után is. Rajongók gyakran látogatják meg, hogy leróják tiszteletüket, így tesznek az évfordulókon és születésnapokon is.



