Cserpes Laura a falatnyi csipkeruhájában ellopta Jennifer Lopez elől a show-t

A koncert maga is lehengerlő volt, de sokak figyelmét nemcsak a show, hanem Cserpes Laura megjelenése is megragadta. A hazai énekesnő egy csipkés, fehér ruhában jelent meg, amelyhez szexy fehér csizmát választott. Megjelenése sokakat emlékeztetett a Jennifer Lopez stílusára emlékeztetett. A Bors információi szerint a hasonlóság nem volt véletlen, hiszen Laura maga is elárulta, hogy inspirációként tekint a világsztárra.

Cserpes Laura Jennifer Lopez stílusát idézi meg - Fotó: Instagram/cserpeslaura

Cserpes Laura megjelenése mindent vitt

Bár a világsztár és a hazai énekesnő megjelenése között több hasonlóság is felfedezhető, Laura saját, egyedi karakterét is megmutatta a koncerten. Ez a megközelítés nemcsak a rajongók szívét nyerte el, hanem új dimenziókat nyitott a hazai zenei színtéren is. A hasonlóság ellenére Laura képes volt egy saját, friss trendet megteremteni, amely méltán emelte őt a hazai sztárok sorába. Az ő stílusa egyszerre elegáns és merész, ami tökéletesen illett a MVM Dome pezsgő légköréhez.