Depressziója után újra önmagára talált a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra egyik legismertebb szereplője, Dr. Gaál Zoltán fogorvos a műsor után hónapokig tartó depresszióval nézett szembe – erről őszintén vallott a Borsonline.hu-nak adott interjúban. A jóképű, humoros doktor elárulta, hogy nem tudott azonosulni azzal a képpel, amit a műsor róla mutatott, és emiatt komoly lelki válságba került.

Depresszióval küzdött Dr. Gaál Zoltán.

Fotó: Instagram

A műsorban sajnos nem azt az oldalamat tudtam megmutatni, ami valójában én vagyok. Az ismerőseim is meglepődtek, mert nem így ismertek

– nyilatkozta Dr. Gaál Zoltán a Bors-nak. Elmondása szerint a kamerák előtti lobbanékonyság vagy érzéketlenség egyáltalán nem tükrözi a valódi személyiségét.

Sokáig nem is tudta visszanézni magát a műsorban – annyira eltért a képernyőn mutatott karakter attól az életvidám, kedves, társaságkedvelő embertől, akinek ismerősei tartják.

A fogorvos ma már teljesen más lelkiállapotban van:

„Azért is vagyok most ennyire nyitott, és próbálom bebizonyítani, hogy a valódi énem az ilyen, amilyen most vagyok.”

Zoltán visszatalált önmagához: ismét mosolygós, sziporkázó személyiségként éli a mindennapjait, aktívan részt vesz a társasági életben, és saját bevallása szerint jobban érzi magát, mint valaha. A Házasság első látásra utáni depresszió tehát a múlté – ma már a gyógyulás és önazonosság útját járja.