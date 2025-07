Détár Enikő intim titkot árult el a kapcsolatáról

Détár Enikő a csók világnapja alkalmából a közösségi oldalán árult titkokat a Kiss Péterrel 11 éve tartó kapcsolatáról.

Détár Enikő színésznő - Fotó: Instagram

Enci rendre meglepi rajongóit, követőit, legfrissebb bejegyzése például kifejezetten romantikusra sikerült – szúrta ki a Bors.

„Ma van a csók világnapja. És bár a képen nem csókolózunk… hát kivel is csókolózna az ember, ha nem a szerelmével? Itt most pont nem látjátok, de mi azok közé tartozunk, akik évek múltán is csókkal köszönnek, csókkal búcsúznak – sőt néha csak úgy, ok nélkül is: csókolnak” – kezdi a színésznő, aki magyarázatot is adott a posztra, mi több, követőit is hasonló jókra buzdítja: „Mert a csók egy titkos nyelv. Olyasmi, amit nem kell fordítani. Vibrál, összeköt, simít – és igen, néha kisimít is. Több benne a szeretet, mint egy jól sikerült vacsorában” – írta Détár Enikő az Instagram-oldalán.

A színésznő a Borsnak nemrég adott interjújában – többek között – azt is elárulta, az igazi kikapcsolódást számára leginkább az jelenti, amikor otthon van, kiül a teraszra és csak bámulja a természetet. Mint kiderült, nagyon szép, zöld környezetben él az agglomerációban, amit nagyon szeret.