Hihetetlen: már 30 éves a sorozat, amiben először állt kamerák elé Dobó Kata

Az Éretlenek volt az 1990-es évek közepének ifjúsági sorozata. Az MTV-n futott, fiatalokról szóló, két évados tévésorozat a rendszerváltás utáni első generáció kamaszkori útkeresését igyekezett feldolgozni, humorral és iskolás társadalmi érzékenységgel: egyszerre próbált meg iskoladráma, ifjúsági komédia és a ’90-es évek közepének kórképe lenni – bemutatni azt a kamaszgenerációt, akik már a nyitott világban nőttek fel, de még a régi szabályrendszerek között kellett eligazodniuk. Ennek a sorozatnak az egyik mellékszerepében mutatkozott be az akkor 21 éves Dobó Kata, még születési nevén, Kovács Kataként.

Az Éretlenek volt Dobó Kata első szerepe (fotó: MTV)

Dobó Kata részben egy véletlennek köszönhette első szerepét

Ahogy az szinte szokás volt a tévésorozatoknál, az Éretleneket jóformán telepakolták neves, nagy színészekkel: Törőcsik Mari, Harkányi Endre, Bezerédi Zoltán, Molnár Piroska vagy épp Bodrogi Gyula biztosította a színészi hitelességet a feltörekvő fiatalokkal készült sorozat számára. Márpedig ilyen fiatalok kerültek a szériában reflektorfénybe.

Köztük Dobó Kata is, aki akkoriban modellkedett, és tulajdonképpen egy véletlennek köszönhetően került a sorozatba: azt hitte modellválogatásra megy. S bár az Éretlenek csak az akkori fiatalok számára maradt könnyű emlék (azaz nem vált belőle több generáció számára is meghatározó tévés élmény), Dobó Kata pályafutását fellendítette: két évvel később felvették a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, valamint megkapta a rendszerváltás utáni időszak egyik legnézettebb magyar filmjének, A miniszter félrelép női főszerepét, aminek köszönhetően a ma már rendezőként is aktív Dobó Katából sztár lett.