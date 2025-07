A szexbotránytól az önmegvalósításig: Elizabeth Berkley 52 éves lett

Elizabeth Berkley 1972-ben született Michigan államban, és balerinaként kezdte pályafutását. Karrierje elején a Saved by the Bell (magyarul: Kaliforniába jöttem) című tinisorozatban játszotta Jessie Spano szerepét – egy okos, ambiciózus, feminista kamaszt. Ezután azonban úgy döntött, lerázza magáról a „jókislány”-imidzset, és bevállalta Paul Verhoeven 1995-ös, ellentmondásos filmjének, a Showgirls-nek a főszerepét. A film explicit szexualitása, merész jelenetei és teátrális stílusa hatalmas botrányt kavart, a kritika pedig kegyetlenül elbánt vele – főként Berkley-vel. Míg a film azóta kultikussá nemesedett, ő évekre kegyvesztetté vált (Berkley legjobb jeleneteit ebben a galériában mutattuk meg), szemben például a szintén merészen magát mutogató Gina Gershonnal.

Showgirls (Elizabeth Berkley) fotó: United Artists

Elizabeth Berkley: Hollywood kitaszította egyetlen szerep miatt

Ez az időszak nemcsak szakmai, hanem lelki szempontból is kemény próbatétel volt számára. Sokáig úgy tűnt, Hollywood nem ad második esélyt annak, aki egyszer kilóg a sorból. Ám Berkley nem tűnt el a szakmából: színházban dolgozott, kisebb filmszerepeket vállalt, de közben a saját útját kezdte járni. 2010-ben Ask Elizabeth címmel könyvet adott ki, melyben tinilányoknak segít az önbizalom, testkép és érzelmi egészség kérdéseiben. Emellett motivációs előadásokat tartott amerikai középiskolákban, ahol saját tapasztalataival inspirál fiatalokat.

Magánéletében kiegyensúlyozottnak tűnik: 2003 óta házas, férjével egy gyermekük született. 2020-ban egykori sorozatbéli karakterét is újra eljátszotta a Saved by the Bell rebootjában, ezzel mintegy lezárva és újraértelmezve pályája kezdetét.

Elizabeth Berkley története mára túlmutat a Showgirls-en. Ő lett annak élő példája, hogy a megbélyegzés ellenére is lehet újraépíteni önmagunkat – sőt, másoknak is kapaszkodót nyújtani. Az 52 éves színésznő ma már nemcsak egy ikonikus filmszerep emléke, hanem egy önazonos nő, aki merte vállalni a sebeit, és ezekből erőt kovácsolni.

E