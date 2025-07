Fény és forma tökéletes harmóniája: tüzes képen a világ legkívánatosabb nője

Emily Ratajkowski jó ideje dobogtatja meg a férfiak szívét.

Emily Ratajkowski Fotó: NORTHFOTO

Az ezerarcú szépség: Emily Ratajkowski

Az angol-amerikai modell és színésznő rendkívül fiatalon szeretett bele a színház világába. A pályafutását gyerekként kezdte, sokszor lépett fel az északi partvidék repertoár színházi iskolájában.

Szexistennőként először a treats! című erotikus magazin 2012. márciusi számának címlapján szerepelt, de jó néhány fimben és sorozatban – például iCarly – is feltűnt már. Ilyen volt például a 2018-as Túl szexi lány című alkotás.

Tudta, hogy szerepelt a Holtodiglan című thrillerben?

Ben Afflec szeretőjét alakította.

Imádják a férfiak

Emily most egy luxusvillából jelentkezett be, amelyhez egy privát kültéri medence is tartozott.

A felkavaró képeken az látszik, ahogy csábítóan a kamerába bámul, miközben tónusos lábait mutogatja, de Emily szemérmetlenül közszemlére tette a fenekét is.

Az egyik rajongója azt írta a kép alá: „Nagyon szexi hölgy vagy Emily”.

