Megható dolgot árult el az Exatlon sztárja

Az Exatlon nézői régóta szurkoltak Halász Viviennek és Kővári Viktornak, akik most örökre összekötötték életüket. A két sportoló a népszerű Exatlon műsor harmadik évadában ismerkedett meg, és azóta is elválaszthatatlanok. A Balaton partján tartott ünnepség nem csupán látványos volt, hanem érzelmekben is bővelkedett – írja a Bors.

Az Exatlon álompár nagy napja - Forrás: Bors

Exatlon szerelmesek: emlékezés, összetartozás és boldogság

Az ifjú házasok különleges figyelmet fordítottak arra, hogy a nagy nap személyes legyen: régi közös emlékekhez köthető helyszínt választottak, és szeretteikre is méltó módon emlékeztek.

Az ünnepségen több egykori Exatlon-versenyző is jelen volt, akik együtt ünnepeltek a párral.

Megható részlet volt az is, amikor Halász Vivien egyedül sétált az oltárhoz, édesapja emlékét a szívében őrizve.

Vivien és Viktor korábban őszintén beszéltek kapcsolatukról.