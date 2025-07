Megható pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik figyelemmel kísérik a TV2 „Legyen Ön is Milliomos!” című műsorát: Demcsák Zsuzsa és fia, Benedek különleges céllal jelentkeztek a vetélkedőbe – közösen szerettek volna anyagi alapot teremteni Benedek egyetemi tanulmányaihoz.

A 20 éves fiút ugyanis felvették Hollandia egyik legpatinásabb egyetemére, ahol szeptembertől közgazdaságtant tanul majd.

A Farm VIP műsorvezetője elmondta: elmondhatatlanul büszke a fiára, ugyanakkor az elválás gondolata nap mint nap könnyeket csal a szemébe.

„Mostanában szinte minden nap elsírom magam” – vallotta be nevetve, de elcsukló hangon, hozzátéve, hogy bár tudta, eljön ez a pillanat, mégsem tudott igazán felkészülni rá. Zsuzsa eredetileg elkísérte volna Benedeket augusztusba Rotterdamba, de a Farm VIP forgatása miatt csak néhány nappal később tud utánautazni. A búcsú előtti időszakot egy közös családi nyaralással zárták, amely segített kicsit ellazulni és feltöltődni. Zsuzsa azt is elmondta: arra biztatta Benedeket, hogy a nagy utazás előtt élvezze ki a nyarat, szórakozzon, bulizzon a barátaival, hiszen most kezdődik igazán az élet számára.

Hogy mennyit sikerült nyerniük a Legyen Ön is Milliomos! stúdiójában, az a vasárnap esti adásból derül ki.

