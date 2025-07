Folytatások, amik jobban sikerültek, mint az eredeti film

A listán a folytatásokat csak az eredeti filmhez viszonyított minőségük, kulturális hatásuk, a filmtörténetben elfoglalt helyük alapján rangsoroljuk, azaz az egyes filmeket nem egymáshoz mérjük, hanem gyártási évük szerint listázzuk.

A legjobb folytatások megkérdőjelezhetetlen példája: A Keresztapa II. (John Cazale és Al Pacino)

Fotó: Paramount Pictures

Filmtörténészek, kritikusok és közönségszavazatok alapján ezek a legjobb folytatások

A Keresztapa II. (1974)

A Corleone-trilógia ötven évvel ezelőtt bemutatott második része persze kiemelkedik az összes folytatásfilm (és úgy nagyjából a legtöbb film) közül, ugyanis esztétikai minősége és filmtörténeti, kulturális hatása óriási, még akkor is, ha utóbbiban alulmarad az eredeti, 1972-es Keresztapával szemben, amely korábban nem látott társadalmi és pszichológiai mélységet adott a gengszterfilmnek, és általános tömegkulturális hivatkozási ponttá vált.

Francis Ford Coppola tulajdonképpen úgy zárta le 3 Oscar-díjas filmjét, hogy egy kerek történetet mutatott be, a folytatás egyáltalán nem volt kézenfekvő, a hatalmas anyagi és kritikai siker mellett sem. Viszont az alapul szolgáló regény írójával, a társforgatókönyvíró Mario Puzóval együtt úgy érezte, bőven van még mondanivalója a Corleone családról: egy előzmény- és egy folytatásfilmet is készíteni akart, végül ezt egyetlen film keretei között megoldotta, hiszen a néző két történeti síkon követheti Vito Corleone felemelkedését és a fia, Michael Corleone erkölcsi bukását. Bár az amerikai filmintézet a Keresztapát minden idők harmadik legjobb amerikai filmjének választotta, a folytatását pedig "csak" a 32. helyre sorolta, a Keresztapa II. több szempontból felülmúlta az eredetit: kétszer annyi Oscar-díjat nyert, és lett az első folytatásfilm, ami elnyerte a legjobb film Oscar-díját (és Coppola is ezért, és nem az eredetiért kapott rendezői díjat); és ez lett az első folytatás, amiről először nyitottak filmtörténészek és kritikusok vitát, azt latolgatva, vajon jobb-e az eredetinél.

Ha azt vesszük alapul, hogy a második rész a társadalmi és kulturális mélységet megtoldotta a klasszikus és modern erkölcsök összevetésével és ezzel lefaragta, de legalábbis újraalakította a túlzott gengszterromantikát, morális irányokat mutatva, ugyanakkor sem a történetmesélés izgalmából, sem pedig az esztétikai minőségből nem engedett, akkor mindenképp A Keresztapa II. a jobb film – ugyanakkor ez az "erénytöbblet" is csak akkor érvényesül igazán, ha ismerjük az eredeti film cselekményét is.

Star Wars V. rész – A Birodalom visszavág (1980)

A ma már ötödik (de a létrejöttük kronológiájában a második) SW-sorfilm, A Birodalom visszavág tulajdonképpen az egész Skywalker-saga legsötétebb, ugyanakkor legjobban sikerült darabja. Az első Csillagok háborúja-filmmel a tömegfilmet új dimenziókba vezető George Lucas átengedte a rendezést Irvin Kershnernek és producerként, de a saját ötletein alapuló önálló és nagy csavarokat tartogató történetét íratta meg Leigh Brackett és Lawrence Kasdan forgatókönyvírókkal.