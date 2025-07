Gáspár Evelin szinte mindent megmutatott – és mi nem bánjuk!

A Győzike Show-ból ismert híresség ezúttal egy dögös, kivágott fekete ruhában villantotta meg tökéletes alakját. Gáspár Evelin nemcsak sportos, de stílusos is. Amit szokásához híven be is bizonyított.

Vágólapra másolva!

Gáspár Evelin újra gondoskodott róla, hogy minden tekintet rá szegeződjön. Ezúttal nem az edzőteremből, hanem egy étterem asztala mellől – számolt be a mindenkit érintő hírről a Bors. Gáspár Győző – Gáspár Evelin édesapja – és Dér Heni A Nagy Duett sajtótájékoztatóján

Fotó: Polyák Attila - Origo Merész ruhában, magabiztosan pózol Gáspár Evelin A ruha nemcsak a combnál, de a derék és has környékén is kivágott, így minden szögből hangsúlyt kap Gáspár Evelin formás alakja. A hosszú fekete haj és a hozzá illő szemüveg tökéletesen kiegészíti a megjelenést. Nem csoda, hogy sokan csak ámulnak a stílusán. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gáspár Evelin (@evelingaspar) által megosztott bejegyzés Evelin nap mint nap aktívan oszt meg képeket az edzéseiről, sportos szettjeiről. Most viszont megmutatta: a sportos énje mellett az elegancia is közel áll hozzá. Magabiztosan viseli a merész darabot, és sugárzik róla, hogy jól érzi magát a bőrében. Ezúttal is bebizonyította: nemcsak sportfanatikus, hanem kifinomult stílusérzéke is van. Pontosan tudja, hogyan kell a figyelem középpontjába kerülni. Ha szeretné látni Gáspár Evelin stílusosan lehengerlő, és kellően dögös képét, akkor kattintson a BORS oldalára.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!