Szenzációs eredmény: több mint egymillióan látták már a Hogyan tudnék élni nélküled?-et

„Mérföldkő a Hogyan tudnék élni nélküled? sikere a magyar film történetében. Gratulálok az egész alkotócsapatnak és mindenekelőtt Kirády Attila producernek, aki első mozifilmjével érte el ezt a páratlan sikert. Saját ötletéhez keresett alkotótársakat és még fél évvel a mozibemutató után is mindent megtesz a film sikeréért. Bízom benne, hogy ez a több generációt összehozó alkotás a magyar filmesek több generációját is inspirálja, hogy közös kultúrkincsünkből építkezve meséljenek el olyan történeteket, melyek minőségi szórakoztatást kínálnak a nézőknek.” – mondta Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke.

Hogyan tudnék élni nélküled? (Marics Peti)

„Nagy öröm számunkra, hogy több mint 30 hét után is töretlen az érdeklődés a film iránt a mozikban. Köszönjük a stáb minden tagjának, és a nézőknek is. Bízunk benne, hogy továbbra is sokan lesznek kíváncsiak rá.” - fejezte ki örömét Kirády Attila producer.

A Hogyan tudnék élni nélküled? már a premier idején is hatalmas siker volt

A tavaly decemberben bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című film minden nézettségi rekordot megdöntött, a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban.

A nézettségi rekord mellé bevételi rekord is társult: csak a magyarországi mozijegyeladásból befolyt bevétel 2,036 milliárd Ft (forrás: Filmforgalmazók Egyesülete) – ezzel a teljes magyar piacon, a hollywoodi filmeket is beleértve, az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el az Avatar: A víz útja című alkotás után. A film még mindig műsoron van, külföldi moziforgalmazásban is látható, és hátra vannak még a tévé- és streamingbevételek. A Nemzeti Filmintézet fejlesztési és gyártási támogatása összesen 1,006 milliárd Ft volt.

Decemberi mozipremierje óta az Intercom forgalmazásában a hazai mozikban 848 372-en váltottak jegyet a Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca és Marics Peti főszereplésével készült vígjátékra. Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában és Romániában összesen több mint 152 000 váltottak rá jegyet, Romániában az elmúlt évtizedek legnézettebb magyar filmje lett.