Újabb drámai részletek derültek ki Horváth Éva állapotáról

Súlyos balesete után is aktívan telnek Horváth Éva napjai: az egykori szépségkirálynő tavaly novemberben szenvedett motorbalesetet Balin, melynek következtében nyílt lábszártörést szenvedett. A fertőzés miatt haza kellett térnie, és itthon hét műtéten esett át, a lába amputálásának veszélye is fennállt, de végül megúszta.

Horváth Éva - Fotó: Instagram

Horváth Éva járókeretet használ

Bár jelenleg még járókerettel közlekedik, nem mondott le egyik kedvenc elfoglaltságáról, a kertészkedésről sem. Szülei segítségével saját rámpát kapott, kerekesszékkel jár ki a kertbe, ahol gyógynövényeket is termeszt – többek között kamillát –, mert a fitoterápia segíti a testi-lelki regenerációját.

Sokat pihenek, de járok terápiára is, hogy a csontom megfelelően beépüljön

– mondta a TV2 Mokka című műsorában, ahol azt is elárulta: gyerekei is segítenek neki, főleg az eperszedésben. A nyárra vízparti programokat nem tervez, de azt azért reméli, egyszer még bejut a medencébe – akár kreatív módon is.

Bőven Horváth Éváról a Bors oldalán olvashat.