Egyre több találgatás övezi Hunyadi Donatella szerelmi életét, miután romantikus hangulatú fotókat osztott meg a milánói repülőtérről. A képeken Donatella egy jóképű férfi társaságában pózol, láthatóan boldogan. A rajongók azonnal találgatni kezdték, ki lehet a rejtélyes idegen, sokak szerint ez már több, mint puszta barátság – írja a Bors.

Titokzatos férfi mellett pózolt Hunyadi Donatella

Donatella gyerekkorában ugyan sokat szerepelt édesanyja, Kiszel Tünde oldalán, felnőttként azonban szándékosan óvja a magánéletét. Bár karrierje egyre magasabbra ível – modellként és előadóként is egyre ismertebb –, párkapcsolatairól ritkán oszt meg információt. Korábban több hírességgel is szóba hozták, de ezeket rendre cáfolta, és amikor tavaly először posztolt egy sejtelmes fotót párja kezéről, akkor sem árulta el, kiről van szó.

A mostani, reptéren készült képeken viszont nemcsak egy közös utazásra készülő pár látszik, hanem egy meghitt pillanat is, amely ismét beindította a találgatásokat:

vajon ki lehet a rejtélyes férfi, akivel Hunyadi Donatella együtt nyaralni indul?

A titokzatos képet megtekintheti a Bors oldalán!

Hunyadi Donatella ritkán beszél a magánéletéről, de édesanyjával közös programjaikról, nyaralásaikról rendszeresen beszámol a közösségi médiában. Anyák napján is posztolt egy megható videót, amin Dancing With The Stars című műsorra készülnek otthon, Tündével.