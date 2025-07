Lehullt a lepel, a színpadon derült ki, mi van Jennifer Lopez szoknyája alatt

Kínos, mégis megmosolyogtató, vicces pillanatot élt át Jennifer Lopez Varsóban tartott koncertjén, amikor fellépés közben lecsúszott róla a szoknya – így az egész közönség megláthatta, mi van alatta – írja a Page Six.

Jennifer Lopez énekesnő, színésznő, táncos és producer

Fotó: ROBYN BECK / AFP

Az énekesnő, aki csütörtökön ünnepelte 56. születésnapját, épp egy látványos előadást tartott az Up All Night: Live in 2025 turné részeként, amikor a csillogó ezüst rojtos szoknyája leszakadt a derekáról.

A videón jól látszik, hogy Jennifer Lopez először megdöbbenve próbálta elkapni a leeső ruhadarabot, de végül elegánsan és magabiztosan reagált és folytatta a show-t.

„Itt állok az alsóneműmben” – mondta mosolyogva a közönségnek, miközben az egyik háttértáncosa megpróbálta visszaadni rá a szoknyát.

Miután a ruhadarabot nem sikerült visszacsatolni, az énekesnő egyszerűen fogta, és a nézők közé hajította.

„Örülök, hogy megerősítették ezt a jelmezt. És annak is, hogy viseltem alsóneműt – mert általában nem szoktam” – tette hozzá viccesen a sztár.

JLO nemrég járt Magyarországon, ahol történelmi koncertet adott. A teltházas eseményen az énekesnő felrobbantotta a színpadot látványos fellépésével.