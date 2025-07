Döbbenet, hol találták meg Keanu Reeves ellopott óráit

A Mátrix és a John Wick sztárja Keanu Reeves 2023 decemberében esett áldozatul egy sorozatbetörésnek Los Angeles elitnegyedében, a Hollywood Hillsen – írja az Associated Press. A rendőrség később Chilében, Santiagóban tartott rajtaütéseket, ahol többek között iPhone-okat, luxustáskákat és autókat is lefoglaltak, valamint Reeves ellopott óráit is megtalálták.

Keanu Reeves. Fotó: Paul Bonser

A kanadai színész azonosította az órákat, így azokat az FBI visszaszállítja neki. Az akció része volt egy nagyobb nyomozásnak, amely dél-amerikai bűnbandákat vizsgált, akik amerikai hírességek és sportolók otthonait célozták meg – többek között Travis Kelce NFL-játékosét is.

A chilei hatóságok áprilisban 23 gyanúsítottat vettek őrizetbe az ügyben, de azt még vizsgálják, hogy a Reeves-féle betörés közvetlenül kapcsolódik-e a többihez.

A bejelentés egybeesett Kristi Noem, az amerikai belbiztonsági miniszter látogatásával, aki a transznacionális bűnözésről tárgyalt chilei tisztviselőkkel.