Sosem találja ki, hol bukkant fel Michael Knight csodaautója

A magyarok sokáig csak kalózfelvételeken láthatták a Knight Rider című amerikai sorozatot, és a benne szereplő fekete csodaautót.

Zalaegerszegen is láthatták a hétvégén KITT-et - Fotó: STARPIX / APA-PictureDesk

Aztán a rendszerváltás után már a hazai tévécsatornák is vetítették Michael Knight kalandjait.

A színész, David Hasselhoff társa egy Pontiac Firebird Trans Am volt, amely beszélni is tudott.

Egy ilyen szuper autó is látható volt a hétvégén azon a kiállításon, amit Zalaegerszeg belvárosában tartottak. A győri Varga Zsolt vitte el a kocsiját, s elárulta, ez a Pontiac teljesen olyan, mint a filmben szereplő, még a gumi mintája is megegyezik. Beszélni is tud, mégpedig magyarul az eredeti magyar szinkronhangon. Gyerekként először német nyelven látta a filmet, ezért a hangfáljokhoz adott egy kis géphangot, hogy arra is hasonlítson.

Ahogy arról a zaol.hu beszámolt, a kiállításon a Dallas című sorozatból ismert Mercedes-Benz limuzin, a John Wick hajtotta Chevrolet Chevelle, a Római vakáció Vespa robogója, a Halálos iramban száguldó Chevrolett Corvette, a Bad boys Porsche 911-se és egy Honda volt látható a KITT mellett.