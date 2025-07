Kunu Márió lezárta 11 éves házasságát – új szerelmével robbantott a közösségi médiában

Nemrég még boldog családi képeken láthattuk Kunu Máriót Alexandrával, azonban a legújabb fotón már egyértelmű: a zenész nem a korábbi feleségével, hanem Czakó Emíliával alkot párt. A közös képen összeölelkezve mosolyognak, és a szívecskével kísért leírás egyértelművé teszi érzelmeiket - írja a Bors.

Kunu Márió. Fotó: Instagram/Kunu Márió

Kunu Alexandra néhány nappal ezelőtt nyilvánosan jelezte, hogy vége a kapcsolatuknak, miután több cáfolhatatlan bizonyíték, köztük paparazzi fotók és videók kerültek nyilvánosságra Márió hűtlenségéről. Korábban több alkalommal is felmerült, hogy Márió más nőkkel is kapcsolatban állt, de a páros mindig próbálta helyrehozni a dolgokat. Még karácsonykor is megosztottak közös, boldog családi képet.

Az új kapcsolat bejelentése után Márió Instagram-oldalán özönlöttek a negatív kommentek. Egy rajongó például így fogalmazott:

Te egy nulla vagy, se családapának, se embernek nem mondható! Remélem, a Szandi olyat talál, aki a tenyéren hordozza és meg fogja érdemelni. Te meg törölheted a hozzászólásokat, reggelente ihatod a kávédat tejszínnel.

A zenész viszont sejtelmesen jelezte, hamarosan megosztja saját, a történethez teljesen ellentétes nézőpontját.