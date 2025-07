Laky Zsuzsi megdöbbentő dolgot árult el kapcsolatáról

Laky Zsuzsi és férje, Dietz Gusztáv már 17 éve alkotnak egy párt, de most olyan részleteket osztottak meg kapcsolatukról, amik sokakat meglephetnek– írja a Bors.

Laky Zsuzsi és párja a Palikék világa című podcast vendégeként mesélt arról, hogyan működik a kapcsolatuk a felszín alatt.

A sztárházaspár szerint náluk az is belefér a szeretetnyelvbe, ha valaki megüti vagy éppen megharapja a másikat – mindez persze nem agresszióból, hanem játékosan.

Laky Zsuzsi, aki 2003-ban Miss Európa címet nyert, és ezzel történelmet írt, már kétgyermekes édesanya, boldog házasságban él a korábbi MMA-harcos Dietz Gusztávval.

A pár a Palikék világa című podcast vendégeként mesélt arról, hogyan működik a kapcsolatuk a felszín alatt. Bár sokan azt gondolják, hogy a visszafogottabb Zsuzsi a „csendes feleség”, míg Guszti a határozott férfi, a valóságban ez jóval árnyaltabb.

„Sokan nem hinnék, de én harcias amazon vagyok” – mondta Laky Zsuzsi.

Laky Zsuzsi férje szerint mára már a lányaik is átvették az anyai mintát, és gyakran játékként „bántják” az édesapjukat. „Azt hiszik, én vagyok a két lábon járó bokszzsák” – mesélte Dietz nevetve. Hozzátette, náluk ez belefér, hiszen ez is egyfajta szeretetnyelv. Ő maga sem marad ki a játékos fizikai kontaktusból: elárulta, hogy felesége fenekének csapkodása közös „poén” lett náluk – amit már a gyerekek is utánoznak.