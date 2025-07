Levelet kaptam lájf – 40 éves „hungarikum” ez a félrehallás

A rendszerváltás előtti időkben, de még a 90-es évek elején is Magyarországon a mainál sokkal kevesebben beszéltek angolul, miközben a külföldi popzene nagy népszerűségnek örvendett. Az egyes slágerek félreérthető soraiból pedig halandzsa-szöveg helyett olykor valami értelmesnek tűnő kerekedett ki, mintegy magyar fordításként (pl. a Police Messagage in a Bottle c. dalának Sending out an SOS-éből lett a Szentmihályon presszó lesz).

Az ilyen popzenei félrehallások és ferdítések közül a legismertebb és legnépszerűbb talán az angolul éneklő osztrák Opus zenekar legnagyobb, 1985-ös slágerének, a Live is life refrénjének egyik sora, amelyből megszületett a Levelet kaptam, lájf című magyar változat.

A félrehallást eleve segítette, hogy az ominózus strófában az énekes is halandzsázik: az együttes honlapján a dalszöveg rovatban ugyanis az angolul is halandzsa „labadab dab dab live” szerepel, amire könnyű volt valami értelmeset kitalálni a magyar zenekedvelőknek.

Az osztrák Opusnak köszönhető a legnépszerűbb magyar popzenei félrehallás, a Levelet kaptam, lájf

A Levelet kaptam, lájf még magyar filmben is feltűnik

Az Opus-sláger magyar ferdítése még az internet kora előtt afféle mémmé vált, akik az 1980-as és 1990-es években voltak fiatalok, már elkezdtek a Levelet kaptam, lájf jelenségeként hivatkozni a popzenei félrehallásokra. Sőt, ez a sor bekerült a rendszerváltás idején játszódó érettségizős filmbe, a Moszkva térbe is, amikor a főhős kamaszok beülnek egy taxiba és épp az Opus száma szól a kocsiban a rádión, akkor egyikük be is kiabálja a megfelelő helyen a „magyar változatot”.