Lola: Azt éreztem, vége mindennek!

Mint korábban megírtuk, az énekesnőnek terhességi cukorbetegsége van. Lola egészségesen élt eddig is, de most mégis diétáznia kell a saját és kisbabája érdekében. Korábban büszkén osztotta meg követőivel, milyen jó étvággyal eszik a várandósság alatt, míg most szigorú szénhidrát-diétát kell követnie. Lola az Instagram-történetében osztotta meg érzéseit.

Lola pánikba esett, mert nem tudta, mikor térhet majd vissza a zenéhez és a műsorvezetéshez

Fotó: Instagram / Lola

„Nagyon rosszul viselem, hogy diétáznom kell... Én azt gondolom, hogy nagyon kegyetlen, hogy amikor egy harmadik trimeszterben lévő nő grammra kiszámolva eszik, és a 150 gramm szénhidrát ebben a helyzetben most nekem nagyon-nagyon kevés” – vélekedett a sztárkismama.

Én most 37 éves leszek majd nemsokára, és a 20-as éveimet, de igazából még a 30-as éveim nagy részét úgy éltem le, hogy nagyon-nagyon koncentráltam a karrieremre, illetve elég sokat tettem azért, hogy a színpadon állhassak. Úgyhogy gyakorlatilag a terhesség miatt az első olyan nyaram, mikor pihenek. Nagyon vártam már, hogy anyuka lehessek, úgyhogy szeretném ezt az időszakot megélni

– vélekedett Lola, aki megígérte követőinek, hogy vissza fog majd még térni a zenéléshez és a műsorvezetéshez, de nem most, mivel ezt az időszakot szeretné a gyermekének szentelni.

Lola kétségbe esett

„Jelenleg még dolgozom: foglalkozom a cégemmel és különféle influenszer munkákat is vállalok, de már hosszabb utakra nem megyek el, mert nem bírom. Viszont egyébként a várandóságomban volt egy olyan időszak, amikor borzasztóan aggódtam és bepánikoltam, hogy most háttérbe fog szorulni a karrierem, és azt éreztem, vége mindennek. Ugyanis nem tudtam, mikor térhetek majd vissza a zenéhez és a műsorvezetéshez. De ez az időszak szerencsére csak pár hét volt és már elmúlt” – mesélte Lola, aki inkább a babázásra szeretne fókuszálni jövő márciusig.

