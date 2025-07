Lola őszintén bevallotta, hogy miért fél az anyaságtól

Lola számára a 2025-ös év sorsfordító: megkérték a kezét, férjhez ment, és kisbabát vár. A népszerű énekesnő, műsorvezető már nagyon készül az anyaságra, ám közben mélyen szembenéz saját múltjával is – különösen azzal, hogy maga is édesanya nélkül nőtt fel. Most kiderült: kislánya lesz, ami régi sebeket is felszakított benne – írja a Bors.

Lola énekesnő, műsorvezető

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Lola bár izgatottan várja első gyermekét, bevallotta: sokáig egyáltalán nem akart anyává válni.

„Választhattam volna azt az életet is, hogy nem lesz gyermekem, és akkor marad minden ugyanígy. De vágyom erre a változásra” – mondta.

Hozzátette: nem idealizálja a gyerekvállalást, tisztában van azzal, hogy lesznek nehéz időszakok. „Lesznek olyan időszakok, mikor bele fogok pusztulni” – fogalmazott. Mindez annak is köszönhető, hogy saját gyerekkora tele volt fájdalmas hiányokkal: édesanyja szülés utáni depressziója miatt magára hagyta őt, amikor ötéves volt, és a nagymamája vette át az anyai szerepet.

A legfontosabb számára azonban, hogy lánya ne vigye tovább a generációs terheket. „Nem akarom a gyerekemet terápiaként használni” – hangsúlyozta.

A teljes interjút az énekesnővel megnézheti a Bors oldalán!