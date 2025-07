Már forognak a Martin Scorsese executive produceri közreműködésével készülő „Martin Scorsese Presents: The Saints” című sorozat második évadának epizódjai. A legendás rendező nemcsak narrálja a szériát, de kreatív irányítóként is részt vesz a munkában. A Szent Lúciáról szóló epizódban ezúttal egy magyar származású színésznő, Magyar Éva is feltűnik – írja a Magyar Nemzet.

Martin Scorsese Oscar-díjas olasz-amerikai filmrendező

Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto

Martin Scorsese elmondása szerint régóta szeretett volna a szentek életéről szóló sorozatot készíteni.

Mint fogalmazott: „Amióta az eszemet tudom, vágytam erre. Nagy öröm, hogy végre megvalósíthatom, és különösen jólesik, hogy a nézők is pozitívan reagáltak rá.”

A sorozat egyik központi karaktere Lúcia, akit két különböző életkorban is láthatunk – 11-12 és 17 évesként. Magyar Éva mindkét színésznő partnere volt a forgatáson, ahol Auróra szerepét alakítja.

„Gyönyörű, korhű – de pokolian meleg – ruhákban dolgoztunk. Néha úgy éreztem, egyszerűen lefekszem a földre, és sírok. Mégis, hatalmas élmény, hogy részese lehettem ennek a produkciónak” – mesélte a színésznő.