Mihályfi Luca barátja megszólalt, kevesen számítottak erre

Mihályfi Luca és Hegyes Berci kapcsolata nyilvánosan is egyre szorosabb. A páros azonban nemcsak boldog pillanatokat él meg – sokszor szembesülnek bántó kritikákkal is.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci kapcsolata új szakaszba lépett

Hegyes Berci neve sokaknak ismerős lehet a Dancing with the Stars színpadáról, de az utóbbi időben nemcsak tánctudásával, hanem személyes változásaival is reflektorfénybe került. A Nagy Duett után a magánélete is új irányt vett – immár Mihályfi Luca oldalán.

A táncos a Borsnak adott interjújában beszélt arról, mennyit jelent neki ez a kapcsolat. Berci szerint Luca mellett végre nem kell kompromisszumokat kötnie saját magával. Bátran vállalja, ha ékszert visel, vagy ha egy-egy öltözék merészebb a megszokottnál.

Korábban nem volt hozzá merszem, de ha van egy olyan ember az életedben, aki teljes mellszélességgel támogat és biztosít afelől, hogy melletted van, akkor nem kérdés, hogy bátrabb leszel. Ez nálunk is így történt

– árulta el a Borsnak.

A pár azonban nem csak pozitív visszajelzéseket kap. Többen úgy vélik, Berci megváltozott – méghozzá rossz irányba. Ő viszont ezt másképp látja: számára a változás nem valaminek az elvesztése, hanem valami új felfedezése.

