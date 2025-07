Szívmelengető képen játszik tanítványaival Mikes Anna

Mikes Anna ismét megmutatta, mennyire fontos számára a tánc és a közösségépítés. A profi táncosnő idén nyáron is tánctábort szervezett, ezúttal a festői Krétán, ahol nemcsak a mozgásé volt a főszerep, hanem a nyaralásé és a családé is. A tánctáborról készült legújabb fotóján gyerekekkel pózol, a kép pedig gyorsan elrabolta a rajongók szívét – írja a Bors.

Mikes Anna

Fotó: Máté Krisztián

A tábort Mikes Anna vőlegénye, Krausz Gábor is támogatta, akivel közösen érkeztek a görög tengerpartra. Velük tartott Gábor kislánya, Hannaróza is, aki nem volt egyedüli gyermek a programon. Anna boldogan kapcsolódott be a kicsik játékába, sőt, még homokozott is velük.

Mikes Anna korábban többször beszélt már arról, hogy szeretne édesanya lenni, és úgy tűnik, egyre közelebb kerül ehhez az életcéljához.

A közös gyermekvállalás azonban még várat magára, hiszen előbb az esküvő következik.

