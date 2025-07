A TV2 sztárja olyan bejelentést tett, ami mindenkit meglepett

A Next Top Model Hungary egyik feltűnő szereplője, Jávori Lili nemcsak a kifutón bizonyít, hanem az oktatás és a táncművészet világában is komoly tervei vannak. A modell nemrég szerezte meg diplomáját, és már a mesterképzésre készül, amellyel akár tanárként is helyet kaphatna az egyetemi közegben.

A modell újabb álmot hajszolna - Fotó: Bors/TV2

Modell cáfolt rá a sztereotípiákra: új oldalát ismerhetjük meg

Lili a modellkedéssel ma már csak szabadúszóként foglalkozik, mivel a táncot tartja elsődleges hivatásának. Célja, hogy külföldi tapasztalatokat is gyűjtsön. A Bors információi szerint, a modell hosszú távú tervei között szerepel az is, hogy tanítson, ezzel biztosítva jövőjét akkor is, ha aktív táncos pályafutása véget ér. Lili számára fontos, hogy több lábon álljon, ezért a mesterképzés mellett más civil szakmák felé is nyitott lenne.