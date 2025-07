Nem kíméli a magyar sztárokat az idei év, újabb műtétre vár Reviczky Gábor és Horváth Éva is

2025-ben több ismert magyar híresség is nehéz időszakon megy keresztül egészségügyi problémák miatt. Horváth Éva, Reviczky Gábor és más híresség is rossz egészségügyi állapota miatt került be a hírekbe, többen műtét előtt állnak.

Az idei évben több ismert magyar híresség is komoly egészségi problémákkal küzd, és műtétek sora vár rájuk. Horváth Éva, Reviczky Gábor és mások története jól mutatja, hogy a műtét és az azt követő gyógyulás sokszor hosszú és megpróbáltatásokkal teli folyamat – írja a Bors. Reviczky Gábor, aki több súlyos betegség után most újabb szívműtét előtt áll, szintén komoly megpróbáltatások elé néz.

Fotó: Nagy Gábor Reviczky Gábor, aki több súlyos betegség után most újabb szívműtét előtt áll, szintén komoly megpróbáltatások elé néz. Számukra a műtét nemcsak a fizikai gyógyulás kulcsa, hanem egy újabb esély az életre. Horváth Éva tavaly novemberben súlyos balesetet szenvedett Bali szigetén, amely nyílt lábszártöréssel végződött. Azonnali kórházi ellátás után sajnos fertőzés lépett fel, ezért hazatért Magyarországra, ahol összesen hét műtéten esett át. Sallai Nóra és kisfia tavaly szeptemberben súlyos autóbalesetet szenvedett. Nóra életmentő műtéten esett át, majd hosszú altatás és intenzív rehabilitáció következett. A mostani orvosi felügyelet és terápiás kezelés továbbra is elengedhetetlen, hogy a felépülése sikeres legyen.

