Tudósokat megszégyenítő tanácsot osztott meg a szexi sztár

Nagy Ő Virág pontosan tudja, hogyan működik a randizás. A népszerű modell nemcsak a kamerák előtt, hanem a való életben is sok tapasztalatot szerzett a párkapcsolatok terén. Ma már felismeri a hűtlenség jeleit. Most randitippeket ad, hogyan lehet megelőzni a csalódást. A formás randitippjeit a Bors-nak mesélte az elgondolkodtató modell.

Nagy Ő Virág randitippjei minden korosztálynak segítséget nyújtanak (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Randitippek a randizás kisasszonyától, aki válaszol: Nagy Ő Virág

Nagy Ő Virág, a több párkereső valóságshow-ból ismert modell, arról beszélt, hogyan lehet lebuktatni a hűtlen férfiakat. Saját tapasztalatai alapján praktikus randitippeket osztott meg a nőkkel.

A Borsnak adott interjújában meglepő őszinteséggel mesélt múltbéli kapcsolatairól, és arról, hogyan változott a hozzáállása az évek során.

Korábban őt is megpróbálták becsapni. Ezekből a helyzetekből tanult, és úgy érzi, most már hitelesen tud tanácsot adni másoknak is.

A pasiknál gyakran van, hogy letagadják a barátnőjüket. A többség szerintem szokott így vagy úgy sumákolni, de azt gondolom, hogy kérdezni kell. Illetve a radarok mindig működnek. Előbb-utóbb úgyis minden kiderül, különösen ha kérdezel, és azt látod, hogy nem néz a szemedbe, nem akar válaszolni, akkor ott van valami baj

– gondolkodtatta el az olvasókat világszerte Nagy Ő Virág.



Azt vallja, a figyelmes nők hamar kiszúrhatják, ha valami nem stimmel. Bár régen dühösen reagált az árulásra, ma már higgadtabban kezeli az ilyen helyzeteket. Tapasztalatait pedig megosztja, hogy mások is profitálhassanak belőlük.

