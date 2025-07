Netflix és a mesterséges intelligencia: új korszak a sorozatgyártásban

A Netflix a The Eternaut című argentin sci-fi sorozat egyik jelenetében használt először generatív AI-t, amellyel egy épület összeomlását ábrázolták. A stúdió szerint az ilyen megoldások akár tízszer gyorsabban is kivitelezhetők, mint a hagyományos speciális effektek, és sokkal költséghatékonyabbak is.

Netflix. Fotó: Mateusz Slodkowski / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Miközben a technológia egyre elterjedtebb, heves vitákat is kivált: sok filmes és színészi érdekvédelmi szervezet szerint az AI veszélyt jelent az emberi kreativitásra és a munkahelyekre. A hollywoodi sztrájkok egyik fő követelése 2023-ban éppen az AI használatának szabályozása volt.

A Netflix viszont úgy látja: az AI lehetővé teszi, hogy kisebb költségvetésű produkciók is látványos jeleneteket hozzanak létre. Szakemberek szerint a technológia nem veszi el a művészek munkáját, hanem egy új digitális eszközként bővíti a lehetőségeket.

A kérdés már csak az: a jövő filmjeit emberek vagy algoritmusok fogják formálni? A Netflix már választ adott – és vele együtt elindult egy új korszak is a vizuális történetmesélésben.