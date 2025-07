Kiderült, hogy milyen temetést szeretne Ozzy Osbourne

A világot megrázta Ozzy Osbourne halálhíre, és most újra előkerültek a legendás zenész saját szavai arról, hogyan szeretné, ha elbúcsúznának tőle. Ozzy Osbourne mindig is híres volt szókimondásáról és különleges humoráról – ezek halála után is visszaköszönnek az általa elképzelt temetési terveiben.

Ozzy Osbourne korábban többször is beszélt arról, hogy nem akar szomorú gyászszertartást. Egy 2011-es interjúban elmondta, hogy a temetése inkább legyen hálaadás, mint siratás. „Ne a rossz időkre emlékezzetek. Annyi ember látja csak a sötétséget az életben, mi pedig – főleg rockzenészek – elképesztően szerencsések vagyunk” – nyilatkozta. Ozzy Osbourne évek óta küzdött súlyos betegségekkel és sérülésekkel – a heavy metal ikonja 76 évesen hunyt el.

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP Azt is elárulta, hogy teljesen mindegy számára, milyen zene szól majd: „Szólhat akár Justin Bieber, Susan Boyle vagy bárki más – ha a családomat boldoggá teszi, az nekem elég.” Ozzy Osbourne legkedvesebb zenekara a The Beatles volt – 1964-ben hallotta először a She Loves You-t, ami örökre megváltoztatta az életét. Egy későbbi, 2016-os interjúban így fogalmazott: A temetésemre valami Beatles-dalt szeretnék. Mondjuk a Sgt. Pepper vagy a Revolver albumról. De semmiképp se játsszák a saját válogatásalbumomat – sosem hallgatom, és totál ciki!

Ozzy Osbourne utoljára 2025. július 5-én lépett színpadra a Back to the Beginning koncerten, szülővárosában, Birmingham-ben. Ez volt a búcsú a közönségtől, ahol a Black Sabbath eredeti tagjai is újra összeálltak. A show végén így szólt a közönséghez: Ez az utolsó dal valaha. A támogatásotokkal csodás életet élhettünk. Köszönöm, szívből. A kivetítőn ez állt: „Köszönünk mindent. Birmingham örökké.” Ozzy Osbourne öröksége örökre velünk marad Ozzy Osbourne a heavy metal egyik legnagyobb alakja volt. A Black Sabbath alapítójaként olyan örökzöldek fűződnek a nevéhez, mint a Paranoid, Iron Man vagy War Pigs. Halálakor felesége, Sharon és hat gyermeke volt mellette. Az utolsó években Parkinson-kórral küzdött, több gerincműtéten is átesett, és visszavonult a turnézástól – de a zenétől sosem. Ozzy Osbourne halála után nemcsak a zenei világ gyászol, hanem mindenki, aki hallotta őt egykor élőben. De a gyász helyett talán jobb, ha úgy emlékezünk rá, ahogy ő kérte: mosollyal, zenével, és egy halk „köszönömmel”.

