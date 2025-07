Nagy fájdalmai voltak, műteni kellett Palik Lászlót

Nemrég derült ki, hogy a TV2-n új évaddal debütál a Legyen Ön is milliomos!, amelynek ezúttal is Palik László lesz a házigazdája.

Palik László sérülten forgatta le a Legyen Ön is milliomos! új évadát

Fotó: TV2

A műsorvezető most meglepő titkokat árult el a forgatásról.

„Szokás szerint hülye voltam, sport közben elszakítottam az Achillesem. Tudtam, hogy ez lesz, be volt gyulladva, de mondtam, hogy majd én megoldom, ráterhelek” – mondta Palik, ráadásul pont a műsor forgatása előtt történt a sérülés.

A műsorvezető a sérülés ellenére még leforgatta a Legyen Ön is milliomos! új évadát, pedig nagy fájdalmai voltak, majd másnap feküdt be a műtétre. Tudta, hogy a lábadozási idő a forgatás előtt nem fog beleférni. Most három hét fekvőgipsz, majd öt hét járógipsz következik számára.

A vetélkedőről elmondta, hogy imádták forgatni, és bár a nézők döntik el, mennyire szeretik, számára mindig izgalmas és stresszes élmény a műsor. Különösen akkor, amikor a játékosok tőle kérnek segítséget, mert sosem tudja előre a válaszokat.

