Pamela Anderson meglepő vallomása: „Mindenkivel lefeküdtem legalább egyszer a Baywatch forgatásán”

Pamela Anderson, aki CJ Parkert alakította a Baywatch sorozatban, egy korábbi interjúban olyan részleteket árult el a sorozat kulisszái mögül, amik még a legelszántabb rajongókat is meglephetik. A színésznő elismerte: a kamerák mögött legalább olyan forró volt a hangulat, mint a jelenetekben – írja az IMDb.

Pamela Anderson, a Baywatch című sorozat sztárja.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A kilencvenes évek egyik legnépszerűbb sorozata olyan színészeket vonultatott fel, mint David Hasselhoff, Gena Lee Nolin vagy David Chokachi. Bár a Baywatch az NBC-n indulva kezdetben nem aratott nagy sikert, később világszerte több mint egymilliárdan nézték, így minden idők egyik legnézettebb tévésorozatává vált.

A Life After Baywatch című dokumentumfilmben Pamela Anderson arról beszélt, hogy a sorozat forgatásán nemcsak a munkakapcsolatok alakultak ki szorosra.

„Mindenki mindenkivel szexelt. A lakókocsikban, mögöttük, körülöttük – szerintem mindenkivel lefeküdtem legalább egyszer” – vallotta meg a színésznő.

Nem csak ő mesélt pikáns részleteket. Gena Lee Nolin, aki Neely Capshaw karakterét játszotta, egy másik műsorban – Where Are They Now? The Reunions – osztotta meg, hogy kezdőként hamar megtanulta: jobb nem benyitni senkihez a lakókocsiban.