25 millió forintot szórt el a magyar híresség a születésnapi buliján

Papp Olivér, ismertebb nevén PSG Ogli, nem aprózta el a 25. születésnapját. PSG Ogli 25 millió forintot költött el egy hetes dubaji ünneplésre, ahol a fényűzés volt a minimum.

PSG Ogli fényűző szülinapi partyja Dubajban.

Fotó: Bors

PSG Ogli luxus élete felső fokon: 25 év 25 millió

A FIVE Palm Jumeirah luxushotelben szállt meg barátaival, már az első este 8 millió forintot elbuliztak. Csúcsminőségű italokra több mint 3,5 milliót költöttek, de a nők sem maradtak el a képből. Minden nap új lányokkal bulizott, és kifejezetten külföldi nőket keresett, mondván "meguntam a magyar csajokat."

Lamborghinit béreltek, amivel végigszáguldották Dubajt, majd jachtot is kibéreltek 2 millió forintért, természetesen jakuzzival és társasággal.

PSG Ogli jachton ünnepel dubajban.

Forrás:Bors

A társaság minden napra programot szervezett, és szinte alvás nélkül pörögtek. A közösségi médiában sokan találgatták, ki lehet Ogli barátnője, de elmondása szerint minden lányt ott ismert meg.

Ez a külföldi bombázó lehet PSG Ogli barátnője

PSG Ogli a Kőgazdag fiatalok szereplőjeként még Ibizán próbált becserkészni lányokat, de olyan is volt, hogy castingon próbálta megtalálni az új barátnőjét – egy ideje azonban egy ukrán modell, Alina Shykera tűnik fel rendre az Instagram-bejegyzéseiben. PSG Ogli korábban olyan felvételt is posztolt, amelyen kézen fogva sétáltak Budapest utcáin, de több luxusutazáson is részt vettek már, Dubajban is voltak együtt. Az egyelőre titok, hogy ott volt-e a szülinapi bulin.

A születésnap miatt pár napra az edzéseket is hanyagolta, de már visszatért a napi két edzéses rutinjához. Bár sokan kritizálták a költekezést, ő úgy véli, joga van megosztani az élményeit – mindenki maga döntse el, mit gondol róla – írja a Bors.