Negyven éve tette bolonddá a szerelem az R-GO-t

Ritkán születik olyan popdal, amely egyszerre nosztalgikus és időtálló. Az R-GO 1985-ös slágere, a Szeretlek is + nem is pont ilyen: egyszerre tükre az 1980-as évek korszakának és a szerelem örök paradoxonának. Szikora Róbert szerzeménye az R-GO életművének egyik legismertebb darabja, a koncertjeik elmaradhatatlan része. Bár a dal a ’80-as évek terméke, a mondanivalója ma is élő és érvényes: hogyan tudunk együtt élni azzal, hogy az érzéseink gyakran nem tiszták, hanem összetettek és változékonyak? A dalban nincs megoldás, csak zene és sodrás – és talán ez a legőszintébb válasz.

Az R-GO harmadik nagylemezének albuma

Az R-GO más nagy dalokat is felvett a Szeretlek is + nem is albumra

Az R-Go 1980-as évek közepi slágere nemcsak fülbemászó refrénjével és a korszakra jellemző hangzással vált ikonikussá, hanem a szerelem ambivalenciájáról szóló szövegével is. Szikora Róbert együttese ugyanis a dalban olyan érzéseket fogalmaz meg, amelyek minden generáció számára ismerősek: a vonzalom és a bizonytalanság kettőssége, a „maradni is, menni is” dilemmája.

Ráadásul az 1985-ös harmadik R-GO nagylemezen nem csak a címadó dal vált ikonukussá: rögtön az első szám, a Ballag a katona ilyen dal ilyen, de a Tavaszi bezsongás is slágerré vált. A Szeretlek is + nem is-ből az elmúlt 40 évben nem egy feldolgozás született, ezekből talán Dopeman rap-verziója a legismertebb, de maga az együttes is készített egy saját, kissé parodisztikus, tábortűz hangulatú gitár-ének átiratot a nagylemez lezárásaként, Szeret-hecc is + nem is címmel, mintha pontosan tudták volna, melyik lesz nemcsak az album, hanem a zenekar egyik legnépszerűbb dala.