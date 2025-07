Radics Gigi megható meglepetéssel tért vissza

Radics Gigi családjában nem újdonság a zene szeretete. Édesapja, Radics Tamás, vendéglátós zenészként kezdte karrierjét, és hosszú éveken át a Impro-Rom zenekar tagjaként zenélt. Azonban egy hangszálbetegség véget vetett az éneklésének – ám ekkor derült fény arra, hogy lánya örökölte tehetségét - írja a Bors.

Fotó: Radics Gigi/Instagram

Hatéves kislány voltam, amikor apu felfedezte, hogy van tehetségem az énekléshez

– emlékezett vissza Gigi a TV2 Mokka című műsorában.

A felfedezés különös pillanatban történt: Tamás szomorúan zongorázgatott egy másik szobában, amikor Gigi improvizatív játékba kezdett. A zenén keresztüli apa-lánya kapcsolat ekkor alakult ki igazán mélyen.

Ez volt a nagy slágerünk, Gigi pedig már kislányként is énekelte velünk. De akkor még nem érezte át a szöveg valódi tartalmát

– mondta Musa István, az Impro-Rom énekese.

A most megjelent dal nem új szerzemény, hanem a zenekar egykori slágere, amit Gigi már gyermekként is kívülről fújt. Akkor még nem volt kész arra, hogy átadja a dal mély érzelmi üzenetét – most viszont elérkezett az idő.