Évek teltek el, de Vajna Tímea azóta sem bocsátott meg Andy temetése miatt

Miközben Reviczky Gábor egészségi állapota továbbra sem stabil – korábban rákbetegséggel, most pedig szívproblémákkal küzd –, Vajna Tímea életébe örömteli fordulat állt be: 2024-ben két gyermek édesanyja lett, és talán ez segíthet a múlt sérelmeinek elengedésében is.